شكرا لقرائتكم خبر 50 مليون عملية تأمين صحي عبر منصة «نفيس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجلس الضمان الصحي أنه تم الوصول إلى 50 مليون عملية تأمينية عبر منصة «نفيس» ما وصفه بـ«الإنجاز الأولي»، فيما يتطلع إلى اكتمال عمليات المنصة لتوفير جميع الخدمات الصحية والتأمينية في المملكة.

صرح بذلك المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي المهندس عبدالله الشرقي، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى المساهمة في تطوير ودعم البرامج الرقمية لتحقيق أعلى المعايير في الكفاءة والجودة ضمن محور التحول الرقمي.

وتتضمن خطة الربط والإطلاق لمنصة نفيس للخدمات التأمينية 5 مراحل رئيسية وصولا إلى الإطلاق الرسمي تبدأ بمرحلة الإعداد حيث تم خلالها التواصل مع مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين وإدارة المطالبات، يلي ذلك انعقاد العديد من اللقاءات التوعوية للمستفيدين بحيث يٌقدم لهم تعريف بمنصة نفيس وفوائدها المقدمة في حال الربط مع المنصة.

كما تستعرض حزمة الخدمات التي سيتم الوصول إليها من خلال الربط والتي تعرف بمرحلة الوعي، وبناء عليه تم العمل على تأهيل المشاركين للربط مع منصة نفيس وذلك في مرحلة التأهيل، أما فيما يتعلق بمرحلة جاهزية المنشآت فإنه تم شرح وتوضيح الرموز الطبية المعتمدة في المنصة وتقديم الدعم الفني المطلوب لجاهزية القطاع التقني في الربط.

من هنا تبدأ المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التفعيل والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والاختبارات لضمان نجاح الربط مع المنصة والمتوقع إنجازها من قبل المشاركين وموردي الأنظمة للحصول على شهادة الربط مع منصة نفيس.

منصة نفيس تجمع بين:







مقدمي خدمات الرعاية الصحية



شركات التأمين الصحي



شركات إدارة المطالبات



الخدمات الصحية والتأمينية:





أهلية العلاج



الموافقات الطبية



رقم المطالبات



الرفع الالكتروني



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