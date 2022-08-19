التشهير بصاحبة محطة وقود بمكة .. والكشف عن مخالفتها والعقوبة الصادرة بحقها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شهّرت وزارة التجارة بالمواطنة ليلي عابد عواد الرفاعي، صاحبة محطة وقود في مكة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

وتبين ثبوت تورط المنشأة التابعة لها في بيع وقود مغشوش، وغير مطابق للمواصفات والمقاييس حيث أظهرت نتائج معايرة المضخات وجود خلط في بنزين 95.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.