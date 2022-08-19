انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بنسختها الثانية في الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، انطلقت القافلة الإرشادية الزراعية بنسختها الثانية في منطقة الباحة، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، وتستمر على مدى 3 أيام .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن القافلة التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة تشهد إقبالا كبيرا من قبل الزوار والمزارعين، للاستفادة من خدمات القافلة السنوية، والتي تسعى لرفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين، من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

وأكد أن القافلة الإرشادية تشمل عدة أركان ، منها عيادات النحل المتنقلة لفحص عينات النحل، بالإضافة لورش عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في المملكة، كما تشمل أركانها المختبر الزراعي المتنقل لتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص الأمراض الفطرية النباتية للمزارعين ، وركن الهدايا التذكارية، والشاشات المتحركة لتقديم عروض الأفلام الزراعية والإرشادية للزوار من المزارعين والنحالين ومربي الماشية والصيادين، بالإضافة إلى الديوانية التي تتكون من مجلس متنقل لاستقبال المسؤولين والمزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين لتقديم برامج إرشادية زراعية، كما يرافق القافلة إستديو متنقل يُعدّ الأول من نوعه على مستوى المملكة مجهز بأحدث التجهيزات، بالإضافة لأركان ومساحات مخصصة للمشاركين لعرض منتجات المزارعين والنحالين وغيرهم، داعياً جميع المهتمين بالقطاع الزراعي إلى زيارة القافلة للاستفادة من هذه البرامج المصاحبة، والتي ستطور الجانب العلمي والعملي لديهم بكل تأكيد.