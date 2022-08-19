“حساب المواطن” يوضح موقف الدعم الخاص بالمُستفيدين الذين تُقبل اعتراضاتهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضح برنامج “حساب الموطن”، موقف المُستفيدين الذين تُقبل اعتراضاتهم بعد انتهاء عملية صرف الدعم الخاص بدفعة شهر أغسطس الجاري.

وبيّن البرنامج، أنه في حال تم قبول الاعتراض بعد تاريخ 10 أغسطس سيتم دراسة حالة أهلية المُستفيد.

ولفت إلى أنه يتم بعد ذلك إبلاغ المُستفيد باستيفاء شروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر أكتوبر المقبل.