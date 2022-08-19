خالد البدر: هبوط الأهلي بسبب الفشل الاداري منذ سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - قال الإعلامي الرياضي خالد البدر، إن سبب هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين بسبب الفشل الإداري المتوارث منذ سنوات وليس مؤامرة ، وهناك صراع من قبل الأشخاص في البقاء على كرسي الحكم.
وأضاف خلال لقائه على قناة “24 الرياضية” أن هبوط الأهلي ليس مؤامرة ولكن بسبب الفشل الذريع في عملية الإدارة، ووجود فكر الجمود داخل إدارة دون التطوير وعدم تحقيق البطولات في سنوات الرخاء للفريق، كانت نتيجية هبوطه أمر طبيعي.
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