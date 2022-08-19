اخبار الخليج – «إدامة» تقيم معرضاً لتوظيف البحرينيين

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت شركة إدامة، الذراع العقاري لشركة ممتلكات، بدعم من وزارة العمل، معرضًا لتوظيف المواطنين.
حضر الفعالية السيد أحمد جعفر الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل.
وتم استلام اكثر من ألفي طلب توظيف لمائة فرصة عمل في مختلف التخصصات الادارية والاشرافية والفنية وأعمال المساندة في منتجع جميرا خليج البحرين.
هذا وقد ساهمت الفعالية في مساعي شركة إدامة لزيادة نسبة البحرنة في مشاريعها.
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