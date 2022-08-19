نائبة وزير السياحة تزور مهرجان صيف أبها 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
زارت صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائبة وزير السياحة ، مهرجان “صيف أبها 2022 “، المقام في سما أبها.
وتجولت الأميرة هيفاء بنت محمد في مناطق المهرجان، وشاهدت الأعمال التي نُفذت بإشراف هيئة تطوير منطقة عسير لتوفير خيارات متنوعة للأسرة، عبر العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية في 6 مناطق موزعة بين (خيرات عسير، والكرنفال والمغامرات، ومنطقة الأطفال ، ومناطق التسوق والبيع بالتجزئة، ومنطقة ميفانا، وقرية للترفيه والفنون).
وثمنت سموها سعي هيئة تطوير منطقة عسير بقيادة سمو أمير منطقة عسير، ليكون المهرجان وجهة ترفيهية وسياحية للزائر، واستقطاب نخبة من شباب و فتيات المنطقة للعمل، وإكسابهم الخبرات اللازمة في المجالات السياحية والترفيهية والتسويقية، إلى جانب العوائد الاقتصادية التي تنعكس نفعًا لأهالي المنطقة كافة.
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