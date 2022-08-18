شكرا لقرائتكم خبر عن صفقتان على طاولة الهلال مع اقتراب رحيل الدوسري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بالتعاقد مع صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع اقتراب رحيل سالم الدوسري.

صفقتان على طاولة الهلال مع اقتراب رحيل الدوسري

وكانت تقارير صحفية أكدت أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، قد وافقت على احتراف سالم الدوسري، إلى الملاعب الأوروبية.

واشترطت إدارة نادي الهلال رفع عقوبة إيقاف القيد، الموقعة على النادي من لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب قضية اللاعب محمد كنو، من أجل ضم بديل مناسب له.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي الهلال، أبدت اهتمامها بالتعاقد مع عبدالرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، صاحب الـ25 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عوضًا عن سالم الدوسري، وذلك في حال أن تم رفع عقوبة إيقاف القيد.

وقام غريب بإبلاغ إدارة نادي أهلي جدة، برئاسة ماجد النفيعي، برغبته في خوض تجربة جديدة، وذلك بعد هبوط الراقي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب وضع نادي الهلال كخيار أول، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. واستقرت إدارة نادي الهلال، على مغادرة النجم الأرجنتيني لوسيانو فيتو، لصفوف الفريق، بمجرد رفع عقوبة إيقاف القيد، والتعاقد مع لاعب أجنبي آخر بدلًا منه.

وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن تكون الصفقة الثانية دفاعية، وذلك بناءً على رغبة الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.