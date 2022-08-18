شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يقترب من التعاقد مع صفقة أجنبية قوية هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي من إبرام صفقة أجنبية قوية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك لدعم صفوف الفريق قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للموسم الجديد 2022-2023.

الشباب يقترب من التعاقد مع صفقة قوية

واقترب مجلس إدارة نادي الشباب بقيادة خالد البلطان من فسخ التعاقد مع اللاعب السنغالي الفريد ندياي، حسب ما قاله الصحفي السعودي سالم آل كليب عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حيث كتب "اقتربت إدارة الشباب من توقيع مخالصة مالية مع اللاعب ندياي".

وترغب إدارة الشباب في الوقت الحالى من التخلص من اللاعب ندياي خاصة ان النادي يرغب في الحصول على خدمات لاعب أجنبي قوى خلال الميركاتو الصيفي الحالى بدلًا من ندياي.

وكان ندياي قد انتقل إلى صفوف الشباب في صيف عام 2019 لمدة 4 مواسم ولعب مع الفريق في جميع المسابقات 71 مباراة وقام بتسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين آحرين.

وكان فريق الشباب قد حقق المركز الرابع في الموسم المنصرم وبعدها قرر رئيس النادي رحيل المدرب ماروس سوموديكا.