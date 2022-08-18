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محمد الفلاح - أثار عبدالرحمن غريب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، الجدل حول انتقاله إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبدالرحمن غريب يثير الجدل حول انتقاله إلى الهلال السعودي

وكانت تقارير صحفية أوضحت أن عبدالرحمن غريب، يأتي ضمن قائمة اهتمامات نادي الهلال، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، وضعت عبدالرحمن غريب، ضمن اهتماماتها في حال رحيل سالم الدوسري.

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سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تلقى عروض احتراف أوروبية، للرحيل عن صفوف الزعيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واشترطت إدارة نادي الهلال، لرحيل اللاعب، أن يتم رفع عقوبة إيقاف النادي من القيد، من أجل التعاقد مع البديل له.

عبدالرحمن غريب أبلغ إدارة أهلي جدة، برغبته في الرحيل إلى الهلال، وطلب عدم المشاركة في التدريبات وفقًا لتقارير صحيفة، وقام بنشر صورة لقميصه في غرفة ملابس الراقي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.