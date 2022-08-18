شكرا لقرائتكم خبر صرف النفقة في اليوم الخامس من الشهر الميلادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح صندوق النفقة التابع لوزارة العدل أنه يسعى لصرف النفقة الأولى للمستفيد خلال 5 أيام عمل من تاريخ قبول طلب المستفيد بعد انتهاء عمليات التدقيق والدراسة، ويتم إشعار المستفيد بقبول طلبه.

وأشار إلى أن أول نفقة يصرفها الصندوق خلال الشهر هي نفقة هذا الشهر الذي قبل فيه الطلب وبعدها يتم صرف النفقات بشكل دوري للمستفيد في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي. وصرف الصندوق نحو 40 مليون ريال لـ 9200 مستفيد حتى الآن.

وأكد أن جميع إجراءات الصندوق الكترونية ولا يتوجب على المستفيد زيارة أو مراجعة مقر الصندوق، وأن الانتفاع من الصندوق يشمل النفقة المستقبلية فقط وأن تقدير القيمة من اختصاص القضاء، حيث يقدم خدماته لجميع من يستحق النفقة سواء المرأة لأطفالها أو حاجة النفقة للوالدين من الأبناء.

وتغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة، حيث يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

أرقام من الصندوق:







صرف 40 مليون ريال حتى الآن



9200 عدد الأسر المستفيدة



14 مليون ريال صرفت في 2022



760 ألف ريال إجمالي النفقات الموسمية



خدمات الصندوق تغطي 75 مدينة



أهداف الصندوق: