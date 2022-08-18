شكرا لقرائتكم خبر وزارة الإعلام تطلق برنامجا تدريبيا للمهارات الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي عن إطلاق برنامج تدريبي للمهارات الرقمية بالشراكة مع Google ، يتم تنفيذه على مراحل مستهدفا أكثر من 2000 شابة وشاب.

وأطلقت المرحلة الأولى التي تضمنت دورتين تدريبيتين بحضور ‏أكثر من 120 متدربا من القطاعين الحكومي والخاص، ومن طلاب وطالبات الجامعات، كجزء من برنامج «مهارات من Google».

وتأتي هذه الدورات التدريبية، كإحدى مبادرات برنامج المحتوى الرقمي IGNITE، التي تستهدف تمكين المواهب الوطنية من الاستفادة من الفرص الرقمية، واكتساب الأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم، إضافة إلى تعزيز نسبة المحتوى المحلي الرقمي ‏وتأهيل قيادات شابة في مختلف القطاعات الرقمية.

ويهدف برنامج «مهارات من Google» إلى تدريب الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية وإكسابهم المهارات الرقمية اللازمة لتطوير أعمالهم وفرصهم المهنية.

ويركز البرنامج المتوفّر باللغة العربية على عدة مجالات رقمية مثل: أساسيات التسويق الرقمي وتأسيس المتاجر الالكترونية على الإنترنت وكيفية تعزيز وجود الأنشطة التجارية رقميا، وغيرها.

يذكر أن هذه الشراكة التي تتضمّن تقديم سلسلة من تدريبات «مهارات من Google» تأتي ضمن برنامج المحتوى الرقمي IGNITE.

الشراكة تستهدف:

