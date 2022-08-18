حصر الفرق المسرحية والفنون الشعبية وممارسيها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس عن إطلاق مشروع حصر الفرق المسرحية، وفرق الفنون الشعبية، والممارسين في المملكة.

ويتضمن المشروع مراحل متعددة تسعى من خلالها الهيئة إلى تكوين قاعدة بيانات، ومرجعية للفرق المسرحية، وفرق الفنون الشعبية، والممارسين في القطاع المسرحي، وتتضمن المرحلة الأولى «الحصر» على عدة أنشطة وهي: حصر أعداد الفرق والممارسين في قوائم كاملة بما في ذلك معلومات التواصل، وتقرير استقصائي عن واقع الفرق المسرحية، وفرق الفنون الشعبية، والممارسين الأفراد لفنون الأداء في المملكة، ونطاق العمل القانوني لها، أنواع المسرحيات التي يقدمها الممارسون الأفراد، ومشاركات الفرق والممارسين وإنجازاتهم وجوائزهم على المستوى المحلي أو الدولي، إضافة إلى مرحلة « الأعمال التقنية « التي سيتم خلالها تكوين قائمة بأعداد؛ الفرق المسرحية، والفرق الشعبية، والممارسين في مجال المسرح، والممارسين في مجال الفنون الشعبية، إلى جانب تطبيق الكتروني أو موقع يشمل معلومات الحصر، مكتبة للصور ومقاطع الفيديو لعمليات الحصر والتوثيق، أما المرحلة الثالثة تختص بإعداد نموذج حوكمة إدارة محتوى البيانات والنشر التي تتضمن حوكمة إدارة وتبادل بيانات الفرق والممارسين، وتصنيف البيانات الوصفية والكمية، وإدارة البيانات المرجعية والأساسية، وإدارة المحتوى والوثائق.

مسارات المشروع

المسار الأول ميدانيا







وجود فريق ميداني في جميع مناطق المملكة



القيام بعمليات الحصر



الالتقاء بالفرق والممارسين



المسار الثاني من خلال المنصة الالكترونية





تمكين قادة الفرق والممارسين من تعبئة بياناتهم



تصميم قاعدة بيانات عامة



قياس الوضع الحالي للفرق والممارسين بشكل دقيق



الأهداف