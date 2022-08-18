الأمير محمد بن سلمان يهنئ ملك الأردن بمناسبة خطوبة ولي عهده

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وعبر ولي العهد عن صادق الدعوات له بالتوفيق والحياة السعيدة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، بملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة خطوبة نجله ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، سائلا الله لهما التوفيق والحياة السعيدة. كما أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، هنأه خلاله بمناسبة خطوبته.وعبر ولي العهد عن صادق الدعوات له بالتوفيق والحياة السعيدة.

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