أطول خط تلفريك يستهوي عشاق المغامرة في الهدا

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ويحرص زوار الطائف على خوض مغامرة «تلفريك الهدا» التي تعد من أجمل الأنشطة الترفيهية السياحية، ويستطيعون من خلالها اكتشاف الجوانب الترفيهية في القرية السياحية التي تقع في آخر محطة للتلفريك، والاستمتاع بالألعاب المائية المتنوعة التي تنتشر بها بشكل متناسب وجذاب، والجلسات العائلية والمطاعم المقدمة للوجبات المتنوعة.كما يستمتع الزوار بمشاهدة مبان تحاكي موروث الطائف التاريخي والمعماري والهندسي في البناء، بملامح العمارة الحجازية ممزوجة بالعمارة الرومانية، باستخدام الحجارة والأخشاب المختلفة مثل الرخام والجص، وخشب الماغانو «الزان » وخشب العرعر الطائفي، التي تأخذ الزائر في رحلة إلى الماضي الجميل.
ويقع تلفريك الهدا في أعلى وادي نعمان الشهير، حيث تنطلق منه عشرات العربات البانورامية من قمم جبال الهدا المرتفعة، ويضم أكبر مدينة للألعاب المائية بمحافظة الطائف، تشمل الحلزونات الضخمة والدوامات والزلاجات المائية، بالإضافة إلى مسابح خصصت للأطفال، لتضيف جواً من المرح للمصطاف سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وتتميز «هدا الطائف» موطن بساتين الورود الطائفي العطرة، والحاضنة للقمم الشاهقة والمساحات الطبيعية الخلابة، بمناخها المعتدل طوال العام والممطر، وتضم العديد من المنتجعات والفنادق، والمقاهي والمطاعم وغيرها، وصلت إلى ما يقارب من 35 دارا ونزلا سياحية و5 فنادق، مما جعلها أبرز وجهات السياحية والمناسبة للعائلات، أو الرحلات الشبابية التي تتسم بروح المغامرة والتشويق والتحدي.
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