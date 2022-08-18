مهن المستقبل تفرض تحديث معايير الاعتماد الأكاديمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرارا للمساهمة في رفع جودة التعليم الجامعي وزيادة الأثر من عمليات الاعتماد، ومواكبة مهن المستقبل اعتمد مجلس إدارة الهيئة تحديث معايير الاعتماد الأكاديمي، التي تضمنت تحديث (المعايير المؤسسية والبرامجية وإجراءات الاعتماد)؛ بهدف تقليل الجهد ورفع الكفاءة.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق 6 أهداف تتضمن التكامل والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، وتعظيم الأثر للاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى مواكبة المستجدات والتوجهات على المستوى العالمي والوطني، وكذلك مواكبة المستجدات في مهارات ومتطلبات سوق العمل لمهن المستقبل، ومواكبة المستجدات في الأطر التعليمية العالمية، وأخيرا نشر ثقافة الجودة في العديد من مؤسسات التعليم العالي.

وكانت الهيئة اعتمدت أخيرا الخطة الاستراتيجية للهيئة للخمس سنوات القادمة، وتهدف إلى تطوير وضمان الجودة وضبطها في قطاع التعليم والتدريب، سعيا للوصول إلى نموذج سعودي للجودة في التعليم والتدريب رائد عالميا وعالي الأثر، يسهم في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي، من خلال عمل الهيئة مع جميع الجهات الوطنية ذات الصلة لضمان ومراقبة الجودة في مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب في المملكة، ورفع جودة مخرجاتها لتلبية احتياجات سوق العمل للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتضمنت المجالات الاستراتيجية الطلاب والمتدربين ونواتج التعلم والممارسين ومؤسسات وبرامج ومنظومة التعليم والتدريب والقدرات الداخلية لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

المستفيدون







3626 برنامجا أكاديميا



1.38 مليون طالب وطالبة



75 ألف عضو هيئة تدريس



67 جامعة وكلية



الأثر:





جودة المخرجات وقياسها.



تقليل الجهد ورفع الكفاءة.



التحول إلى اعتماد عالي الأثر.



التوافق مع متطلبات سوق العمل.



المخرجات: