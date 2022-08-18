شكرا لقرائتكم خبر إيقاف عصابة سرقت 6 ملايين ريال ببيع مركبات وهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت النيابة العامة تشكيلا إجراميا امتهن الاحتيال المالي بسرقة أكثر من 6 ملايين ريال عن طريق عرض مركبات وهمية للبيع.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن وحدة التحقيق في قضايا الاحتيال المالي بنيابة الأموال وجهت الاتهام لمواطنين في العقد الثالث من العمر بتشكيل عصابي منظم للاحتيال المالي من خلال العرض الوهمي لبيع مركبات في أحد المواقع الالكترونية المختص ببيع السلع المستعملة، والاستيلاء على أموال الأشخاص الراغبين في شراء هذه المركبات بمبالغ تجاوز مجموعها 6716000 ريال.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بتكرار الجريمة لعدد من المرات بذات النمط الإجرامي، مستغلين جهل المجني عليهم وحاجتهم لتلك المركبات.

وبين المصدر أنه جرى إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات النظامية بحقهم، مشيرا إلى ضرورة اتباع الإجراءات النظامية حال الحاجة لشراء سلع مستعملة كالمركبات، وخاصة الشراء من خلال المواقع والتطبيقات الالكترونية، وأن عدم الالتزام بذلك قد ينتج مثل هذه السلوكيات الإجرامية.

وشدد على أن النيابة العامة لن تتوانى في تقديم كل من تسول له نفسه الجناية على أموال الآخرين بالممارسات المنطوية على الاحتيال المالي، لينال جزاءه بالعقوبات المشددة.