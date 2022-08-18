إجلاء مواطنة من جورجيا لتلقي العلاج بالمملكة

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وبعد استلام الحالة الإسعافية، قدم فريق الإخلاء الطبي المتخصص الرعاية الصحية وفق أعلى مستوى أثناء رحلة العودة إلى الوطن، وتعد هذه الرحلة هي الأولى من نوعها دوليا لإجلاء المواطنين من المرضى والمصابين وضمان وصولهم للمنشآت الصحية وتقديم أفضل رعاية طبية لهم.وتأتي خدمة الإسعاف الجوي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تحول القطاع الصحي من خلال تعزيز جودة الخدمات الإسعافية، حيث باشرت الهيئة من خلال خدماتها في الإسعاف الجوي ما يقارب 200 مريض ونقلهم إلى المنشآت المتخصصة في زمن استجابة أقل تحت إشراف فريق إسعافي متخصص.
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