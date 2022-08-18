القبض على شخص يتباهى بإطلاق النار في الهواء

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وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى ضبط سلاحين ناريين بحوزته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة نجران على مواطن يتباهى بإطلاق النار من أسلحة نارية وتوثيق ذلك ونشره على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى ضبط سلاحين ناريين بحوزته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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