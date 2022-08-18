الحبابي: رؤية المملكة 2030 تعد رؤية خليجية بل عربية وعالمية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الدكتور محمد الحبابي، محلل سياسي واستراتيجي، أن رؤية المملكة 2030 التي اطلقها سمو ولي العهد لم تكن رؤية سعودية فقط ولكنها كانت رؤية خليجية بل عربية وعالمية لذلك تم محاربتها.

وأضاف خلال لقائه على قناة “24 سعودية” أن سمو الأمير محمد بن سلمان عندما بدأ أسس المجلس السياسي، والمجلس الاقتصادي، تقوية إدارة نزاهة، حيث هذه الأمور تم تقويتها حيث تم الإنطلاق من هذه الأسس لرؤية 2030.

وتابع: أن هناك مجالس تعاون مع دول الخليج المختلفة إلى بعض الدورل العربية الأخرى، لذا هناك بعض الأعداء يحاولون هدم رؤية المملكة، بالإضافة إلى دور المملكة في الحفاظ على دولة لبنان وعدم انزلاقها إلى الهواية بسبب الفوضى التي شهدتها مؤخرًا.