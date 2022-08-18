«السفر للخارج وسجل الأسرة والهوية الوطنية».. توضيح هام من الجوازات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت المديرية العامة للجوازات عدم اشتراط حصول المواطن المسافر إلى خارج المملكة على بوليصة تأمين تشمل تغطية مخاطر (كوفيد – 19) خارج المملكة. وأوضحت أن ذلك بصرف النظر عن حالة التحصين مع مراعاة اشتراطات الدول الأخرى. وشدَّدت “الجوازات” على أن سجل الأسرة لا يتيح لحامله السفر إلى خارج المملكة، كما أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من (12) عامًا فأعلى. أخبار قد تهمك

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