الأمير خالد بن سلمان يعلن توقيع عقد تشغيل مستشفى عدن العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، توقيع عقد تشغيل مستشفى عدن العام لمدة ٣ سنوات، وذلك بقيمة 330 مليون ريال.
وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «استمرارًا لجهود المملكة بتقديم الدعم للشعب اليمني في الجوانب الإنسانية والإغاثية والاقتصادية، نبارك لمجلس القيادة الرئاسي باليمن وللبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن توقيع عقد تشغيل مستشفى عدن العام لمدة ٣ سنوات، بقيمة تتجاوز ٣٣٠ مليون ريال سعودي، لتوفير الرعاية الصحية للشعب اليمني الشقيق».
ونشر الأمير خالد بن سلمان، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” خلال توقيع عقد تشغيل مستشفى عدن العام.
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