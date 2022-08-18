الربدي: عوائد الأسهم الأمريكية أعلى.. ولكن الاستثمار أفضل بالسوق السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن سوق الأسهم الأمريكي عوائده أعلى من السعودي،ولكن أنا أفضِّل الاستثمار بالسوق السعودي.
وأضاف الربدي خلال لقائه على قناة “روتانا خليجية” أن السوق السعودي خلال السنوات القليلة الماضية يشهد نتائج وحالة تحسن كبيرة مقارنة في الفترات قبل ذلك.
وأكد، أن اختيار سوق الاستثمار يكون مبني على اختيار الأشخاص للسوق الذي يفهمون طبيعته وكيفية تحقيق الأرباح بداخله.
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