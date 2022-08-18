سعود الطبية توفر وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

︎ . المناطق_الرياض أعلنت مدينة الملك سعود الطبية “عضو التجمع الصحي الأول بالرياض”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، من حمَلة شهادات الدبلوم فأعلى، من (الجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: اخصائي ابتكار: المؤهلات والخبرات: بكالوريوس إدارة صحية او إدارة مستشفيات. خبرة لا تقل عن سنتين في وظائف شبيهه. أخصائي الأشعة اشعة: المؤهلات والخبرات: التعليم / الترخيص: درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الأشعة التسجيل ساري المفعول في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. معتمد في BLS معرفة جيدة بتخطيط القلب الخبرة العملية : ما لا يقل عن سنتين أو أكثر في مختبر قسطرة القلب والأوعية الدموية أو خريج جديد إذا كان هناك إمكانية للتدريب بين الأقسام أخصائي استقطاب كفاءات: المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / الموارد البشرية. خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال استقطاب الكفاءات. الشهادات و الرخص الاحترافية: SHRM – CIPD – PHRI. مهارة التحليل والتواصل الفعال و مهارات الحاسب الآلي. أخصائي تهيئة وتوجيه: المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / الموارد البشرية. خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تهيئة وتوجيه الموظفين الجدد. الشهادات و الرخص الاحترافية: SHRM – CIPD – PHRI. مهارة التحليل والتواصل الفعال و مهارات الحاسب الآلي. طريقة التقديم: أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 18 أغسطس 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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