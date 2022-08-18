خالد بن سلمان: توقيع عقد تشغيل مستشفى عدن استمرار لدعم المملكة للشعب اليمني

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أشاد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس، بجهود المملكة وتقديم الدعم للشعب اليمني في الجوانب الإنسانية، والإغاثية، والاقتصادية.
وبارك الأمير خالد لمجلس القيادة الرئاسي باليمن، وللبرنامج السعودي التنمية وإعمار اليمن على توقيع عقد تشغيل مستشفى عدن العام لمدة 3 سنوات، بقيمة تتجاوز 330 مليون ريال؛ لتوفير الرعاية الصحية للشعب اليمني الشقيق.
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Source akhbaar24
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