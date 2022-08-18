الأهلي يتمم اتفاقه مع موهبة الباطن

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كشفت مصادر عن إتمام إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي الاتفاق مع موهبة نادي الباطن، زيد العنزي. وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن الأهلي اتفق مع زيد العنزي لمدة 3 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويستعد النادي الأهلي لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى “دوري يلو”.

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