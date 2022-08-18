أحداث وموضوعات تصدرت محركات البحث في المملكة خلال أسبوع

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تصدرت بعض الأحداث والموضوعات قائمة الأكثر بحثاً خلال الفترة من 12 حتى يوم 18 أغسطس الجاري، داخل المملكة، منها خطوبة ولي عهد الأردن على رجوة آل سيف، وشراء إيلون ماسك لنادي مانشستر يونايتد، وإطلاقة هوية اليوم الوطني السعودي الـ 92.

كما برز عدد من الأحداث الأخرى، تنوعت ما بين اجتماعية، وسياسية، ورياضية، وفيما يلي أبرز تلك الأحداث:



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Source akhbaar24

