الجفاف يهدد أوروبا

حذر خبراء من أن فصول الشتاء الأكثر جفافا والصيف الحار الذي يغذيه الاحتباس الحراري يعني أن نقص المياه سيصبح «الوضع الطبيعي الجديد».

وقدر مرصد الجفاف الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي أن 45 % من أراضي كتلة الاتحاد كانت تحت تحذير من الجفاف بحلول منتصف يوليو، مع 15 % بالفعل في حالة تأهب أحمر، ما دفع المفوضية الأوروبية للتحذير من وضع حرج في مناطق متعددة.

وكتب جون هينلي في صحيفة «الجارديان» أن الظروف تدهورت مع مرور موجات الحر المتكررة عبر القارة.

في فرنسا قامت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الأسبوع الماضي بتنشيط وحدة أزمات لمعالجة الجفاف الذي وصفته Météo-France بأنه الأسوأ منذ بدء التسجيلات في عام 1958.

قال الوزير الانتقالي كريستوف بيتشو إن أكثر من 100 بلدية فرنسية ليس لديها مياه شرب جارية ويتم إمدادها بالشاحنات.

قيود على المياه

مع انخفاض رطوبة التربة السطحية على الإطلاق، وانخفاض معدل هطول الأمطار في يوليو بنسبة 85 % عن المعتاد، تم فرض قيود على المياه وحظر الري في 93 مقاطعة من أصل 96 مقاطعة في البر الرئيس في البلاد، مع تصنيف 62 مقاطعة على أنها في أزمة.

وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حذر وزير الزراعة الفرنسي من أن محصول الذرة من المرجح أن ينخفض ​​بأكثر من 18 % عن العام الماضي، في حين تقول نقابات المزارعين إن نقص علف الماشية نتيجة الجفاف قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في نقص الحليب في الخريف والشتاء.

خفض إنتاج

اضطرت شركة الكهرباء EDF الأسبوع الماضي إلى خفض إنتاج أحد مفاعلاتها النووية في جنوب غرب فرنسا بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في نهر جارون، وأصدرت عدة تحذيرات مماثلة للمفاعلات على طول نهر الرون.

أدنى المستويات

بلغت احتياطيات المياه في إسبانيا أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 40 %، وكانت تنخفض بمعدل 1.5 % أسبوعيا من خلال مزيج من زيادة الاستهلاك والتبخر، وفقا للحكومة، فيما يرجح أن يكون الأكثر جفافا خلال الـ60 سنة الماضية.

ووفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، يعد هذا العام أسوأ حرائق الغابات في البلاد منذ 30 عاما.

استخدام منزلي

تم فرض معظم القيود على المياه على المستخدمين المنزليين، حيث غالبا ما تحجم السلطات الريفية عن كبح الاستغلال غير القانوني للمزارعين في كثير من الأحيان لمورد شحيح بشكل متزايد على الرغم من أن الزراعة تمثل تسعة أعشار استهلاك المياه في إسبانيا.

أدى انتعاش السياحة بعد الوباء أيضا إلى زيادة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 10 % في مدن مثل برشلونة، حيث من المحتمل أن تفرض قيود إذا لم تهطل الأمطار قريبا ولم يكن هناك توقعات بذلك.

الأشد سخونة

من المتوقع أن يصبح هذا العام الأكثر سخونة وجفافا على الإطلاق في إيطاليا.

قال لوكا ميركالي رئيس جمعية الأرصاد الجوية الإيطالية «لا أعرف ما الذي يتعين علينا القيام به بعد الآن لجعل أزمة المناخ موضوعا سياسيا».

«لا توجد بيانات مماثلة في السنوات الـ230 الماضية تقارن بالجفاف والحرارة اللذين نشهدهما هذا العام».

أحد أبرز مظاهر الأزمة هو نهر بو، فقد انخفض معدل تدفق أطول مجرى مائي في إيطاليا إلى عشر الرقم المعتاد، بينما انخفض منسوب المياه فيه بمقدار مترين عن المعدل الطبيعي. أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بسبب الجفاف في خمس مناطق شمالية، مع تقنين مياه الشرب، في أوائل يوليو.

مع عدم استمرار هطول الأمطار في المنطقة منذ نوفمبر، فإن إنتاج الأرز في وادي بو، الذي يمثل حوالي 40 % من الإنتاج الزراعي في إيطاليا، مهددا. حذر المزارعون من أن ما يصل إلى 60 % من المحصول قد يفقد عندما تجف حقول الأرز وتتحول إلى ملوحة، مع مستويات قياسية منخفضة للمياه تسمح بدخول مزيد من مياه البحر إلى الدلتا.

مستويات خطيرة

انخفضت المياه أيضا إلى مستويات خطيرة على نهر الراين، وهو ممر مائي حيوي في شمال غرب أوروبا يستخدم لنقل النفط والبنزين والفحم والمواد الخام الأخرى، التي تربط قلب ألمانيا الصناعي بالموانئ الرئيسة في روتردام وأنتويرب.

كان مستوى النهر الإثنين قبل الفائت أقل بالفعل مما كان عليه في نفس النقطة من عام 2018، عندما أدى الجفاف الشديد في النهاية إلى توقف نقل البضائع لمدة 132 يوما. وتعمل بعض السفن بقدرة 25 % لتجنب المشكلة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

بدائل

في العاصمة برلين، سجلت السلطات انخفاضا في مستويات المياه في عدد من البحيرات التي يغذيها نهر سبري.

في مدينة نورمبرج الجنوبية، تروى الأشجار الحضرية الجافة من حمامات السباحة الداخلية المغلقة لتوفير الغاز.

تضرر صناعة الألبان

في سويسرا كانت صناعة الألبان هي الأشد تضررا، فقد اضطرت السلطات في فريبورغ وجورا ونوشاتيل إلى فتح مروج الوادي التي لا تستخدم عادة للرعي حتى سبتمبر، حيث كانت المراعي أعلى الجبال جافة بالفعل.

في كانتون أوبوالدن بالقرب من لوسيرن، كان لا بد من استدعاء الجيش لنقل المياه بواسطة مروحية من بحيرة سارنين إلى الأبقار العطشى في قرية كيرنس.

أعلنت هولندا عن نقص رسمي في المياه الأسبوع الماضي. لم تفرض الحكومة حتى الآن قيودا على استهلاك الأسرة، لكنها طلبت من الناس التفكير مليا فيما إذا كانوا بحاجة إلى غسل سيارتهم.

الأكثر جفافا

في بلجيكا، أفاد خبراء الأرصاد بأن يوليو الأكثر جفافا منذ عام 1885. وعلى الرغم من الحظر المفروض على قيام المزارعين بضخ المياه للمحاصيل، فإن مستويات المياه الجوفية في فلاندرز منخفضة بشكل استثنائي مما يتسبب في جفاف الأراضي، مما يثير القلق بشأن الحياة البرية، بما في ذلك القنص.

كما أن القنوات والأنهار في حالة سيئة، فقد أفادت السلطات المحلية بأن عددا من الأسماك قد نفقت لأن المياه الوحيدة المتبقية في بعض المجاري المائية هي مياه الصرف الصناعي أو مياه الصرف الصحي. ومنعت 13 بلدية في آردين الناس من ملء أحواض السباحة.