شكرا لقرائتكم خبر عن من بينهم تجديد الصحفي.. الحائلي يرد على هجوم جماهير اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، الكثير من الانتقادات والهجوم من قبل جماهير العميد.

رد قوي من الحائلي على هجوم جماهير اتحاد جدة

وقام أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، بالرد على هجوم الجماهير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أنمار الحائلي كان قد أعلن عن إنهاء قضيتي بريجوفيتش وبيتزيتش، الثنائي السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

كما كشف أيضًا، اليوم الخميس، عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برفع عقوبة إيقاف القيد عن اتحاد جدة، بعد تسوية القضايا السابق ذكرها.

وشن جماهير اتحاد جدة، هجومًا قويًا ضد إدارة النادي، من بينها انتقاد تجديد عقد زياد الصحفي، حيث أكد أحد الأشخاص أن جماهير العميد لا ترغب في بقائه.

إضافة إلى ذلك عدم التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق والمراكز التي تحتاج إلى تعزيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.