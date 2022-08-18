خطوات الحصول على خدمة بياناتي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت الأحوال المدنية عن خطوات الحصول على شريحة بيانات “البرنت”.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن العملية سابقاً كانت تستغرق من 3 – 4 ساعات، حيث كان يقوم المواطن بزيارة القطاع الراغب بالحصول على بياناته، ثم يقوم القطاع بتزويد المواطن بخطاب موجه للأحوال المدنية للحصول على شريحة البيانات.

وتابعت أنه بعد ذلك يقوم المواطن بزيارة مكتب الأحوال المدنية وتزويدهم بالخطاب، ثم يقوم موظف الأحوال المدنية بطباعة شريحة البيانات واعطائها للمواطن، ثم يقوم المواطن بالرجوع للقطاع واعطائه شريحة البيانات.

وقالت أن العملية حالياً تستغرق دقيقة واحدة، حيث يقوم المواطن بالدخول على حسابه في أبشر، ثم الدخول على خدمة بياناتي، وأخيراً تفويض القطاع الراغب بالإطلاع على بياناته في أي وقت وأي مكان.