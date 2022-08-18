ضبط مخالفة تمارس مهنة الطب البديل بدون ترخيص في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ضبطت الجهات الأمنية في الرياض مخالفة تمارس مهنة الطب البديل بدون ترخيص في “شقة سكنية” وتحيلها للنيابة العامة. وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بالتعاون مع الجهات الأمنية بضبط مخالفة تمارس مهنة الطب البديل بدون ترخيص في شقة سكنية بمدينة الرياض. أخبار قد تهمك وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إحالتها إلى النيابة العامة. Advertisements

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