ضبط قائد مركبة تسبب في حادث وهرب من الموقع بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ضبط مرور منطقة ⁧الرياض⁩ قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يصطدم بمركبة أخرى ما أدى إلى انحرافها وارتطامها بشاحنة متوقفة والهروب من موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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