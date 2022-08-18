الجوازات: عدم اشتراط حصول المواطن المسافر إلى خارج المملكة على بوليصة تأمين تغطية مخاطر كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات عدم اشتراط حصول المواطن المسافر إلى خارج المملكة على بوليصة تأمين تشمل تغطية مخاطر (كوفيد – 19) خارج المملكة، بصرف النظر عن حالة التحصين مع مراعاة اشتراطات الدول الأخرى.

وشدَّدت “الجوازات” على أن سجل الأسرة لا يتيح لحامله السفر إلى خارج المملكة، كما أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من (12) عامًا فأعلى.