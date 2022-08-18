رفع سعر الفائدة يؤدي لزيادة الضرر على الشركات المعتمدة على القروض

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور سالم باعجابة، المحلل االمالي، إن هناك توقعات بزيادة الضرر على الشركات ذات الخسائر خاصة الشركات المعتمدة على القروض، في ظل الأوضاع الأقتصادية التي يشهدها العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر بالسلب على كافة الشركات وخاصة الشركات التي تعمتد على القروض سيؤدى إلى عدة كوارث اقتصادية.