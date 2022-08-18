رفع إيقاف القيد عن الاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن أنمار بن عبد الله الحائلي هو رئيس نادي الاتحاد السعودي ، عن غلق القضية الأولى للاعب بريجوفيتش مليون وثمانمائة واثنان واربعون الف يورو وتبقى القضية الثانية بمبلغ ١٠ مليون يورو تقريبًا .

ونشر الحائلي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن النادي قادر على سدادها، بالإضافة إلى إغلاق القضية الثانية للاعب بيزيتش بمبلغ مليون وستمائة ألف دولاروتم رفع منع التسجيل من الفيفا.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم وقف القيد للاتحاد السعودي ومنع تسجيل أي صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لحين الالتزام وسداد جميع مستحقات لاعبيه السابقين.