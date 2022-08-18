محمد بن مسعود - الدمام - أعلن أنمار بن عبد الله الحائلي هو رئيس نادي الاتحاد السعودي ، عن غلق القضية الأولى للاعب بريجوفيتش مليون وثمانمائة واثنان واربعون الف يورو وتبقى القضية الثانية بمبلغ ١٠ مليون يورو تقريبًا .
ونشر الحائلي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن النادي قادر على سدادها، بالإضافة إلى إغلاق القضية الثانية للاعب بيزيتش بمبلغ مليون وستمائة ألف دولاروتم رفع منع التسجيل من الفيفا.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم وقف القيد للاتحاد السعودي ومنع تسجيل أي صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لحين الالتزام وسداد جميع مستحقات لاعبيه السابقين.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر رفع إيقاف القيد عن الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.