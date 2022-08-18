شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب جديد من أهلى جدة يطلب الرحيل بعد هبوط الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلى جدة طلب عدد كبير من اللاعبين الرحيل عن صفوف الفريق وأبرزهم كان النجم السوري عمر السومة الذي رحل بالفعل إلى صفوف فريق العربي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لاعب جديد من أهلى جدة يطلب الرحيل

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن طلب اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب فريق اهلي جدة من إدارة النادي السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الحالى.

وكان الأهلي قد هبط إلى صفوف بطولة دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" وذلك بعد ان احتل المركز الخامس عشر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 32 نقطة.

ويتدرب عبدالرحمن غريب بشكل منفرد وذلك بعد عودة الفريق من المعسكر الخارجي في تركيا، حيث غاب عن التدريبات الجماعية واكتفي بالتواجد في المدرجات فقط من أجل المشاهدة.

ويرغب اللاعب في تمثيل منتخب السعودية في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك قرر اللاعب رغبته في الرحيل عن صوف الفريق الأهلاوي ورفضه اللعب في دوري يلو في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن عبدالرحمن غريب يرغب في اللعب في صفوف فريق الهلال كخيار أول له، ولكن فريق الهلال في الوقت الحالى لديه حرمان من ضم عدد كبير من اللاعبين بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب محمد كتو.