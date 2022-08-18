زكريا الوردي يصل القاهرة لتوقيع عقود الانضمام الزمالك

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى مسئولي نادي الزمالك المصري، كافة الأمور التعاقدية والاتفاق على كافة بنود التعاقد مع اللاعب المغربي زكريا الوردي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط الوسط خلال الفترة المواسم المقبل، ليكون بديل لطارق حامد الذي يرحل بصورة نهائية إلى اتحاد جدة السعودي.
ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع “انستاجرام” صورة معلقا عليها “السفر للقاهرة” ليصبح زكريا الوردي اولى صفقات الزمالك خلال موسم الانتقالات الحالي، وبعد رفع الإيقاف عن الزمالك يحق له التعاقد مع أي صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية.
ولعب زكريا الوردي لنادي الرجاء المغربي قبل الرحيل رسميًا عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح اللاعب أول صفقة يتم التأكد من انضمامها للقلعة البيضاء، ويبلغ الوردي من العمر 23 عام، ويلعب في مركز خط الوسط، كما أنه يجيد اللعب بكلتا القدمين.
و تبلغ القيمة التسويقية لصاحب الـ 23 عام، نحو مليون يورو بدأ اللاعب مسيرته مع نادي المغرب التطواني وهو بعمر الـ 18 عام، ثم انتقل في موسم الانتقالات الشتوية لعام 2019، لصفوف نادي الرجاء المغربي.
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