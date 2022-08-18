توجيه عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة تعنيف امرأة بحفر الباطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حفر الباطن

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه بناءً على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن تعرض امرأة للتعنيف من قبل أحد أقاربها في محافظة حفر الباطن، فقد وجهت النيابة المختصة باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية فوراً وإحالة المجني عليها للمستشفى لإيقاع الكشف الطبي.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع كافة وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعية أو قانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقاً لنظام الحماية من الإيذاء والأنظمة ذات العلاقة.

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واشار المصدر الى ما تم تداولة بشأن هذه الواقعة من وثائق رسمية، وأكد على أن النيابة العامة تحذر وبشكل دوري عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي من تسريب الوثائق والمكاتبات الرسمية ونشرها، وأن هذا الفعل موجب للمسائلة النظامية.