شركة “أوسكو” البترولية تتجه إلى توطين وظائفها

محمد بن مسعود - الدمام - قال منهد العطيشان، مؤسس شركو أوسكو، إن إدارة الشركة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى توطين جميع الوظائف بالشركة ضمن خطة الشركة في المدى القريب لتصبح كافة الفريق بشركة أوسكو من المواطنين السعوديين.

وأضاف خلال لقائه على قناة الأخبارية، أن سيتم إطلاق برنامج من أجل التدريب خلال الفترة المقبلة سيتهدف المواطنين السعوديين واختيار الكوادر المناسبة للعمل في المؤسسة.