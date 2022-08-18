محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض صرحت الإدارة العامة للمرور عن بدء تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت أنه تم ضبط 2372 مركبة في مختلف مناطق المملكة حيث قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأهابت بالجميع بضرورة التعاون والتقيد بالقواعد الواردة في نظام المرور. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يبدأ تنفيذ حملة ضبط المركبات المتوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.