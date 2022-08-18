محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيه من رئيس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح قام مدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس السيد محمد جعفر الحسيني بزيارة ميدانية عصر اليوم إلى مأتم البدع في منطقة المنامة بعد تعرضه لحريق صباح اليوم الخميس.

وبهذا الصدد أكد مدير الأوقاف الجعفرية إن الإدارة حريصة على رعاية المساجد والمآتم وتقديم كل الدعم والمساندة والرعاية لتطويرها وإعمارها بما يسهم في أداء رسالتها السامية.

ولفت الحسيني إلى أن أضرار الحريق الذي تعرض إليه مأتم البدع اقتصرت على الجوانب المادية ولم تسجل إصابات بشرية ولله الحمد.

وكشف الحسيني أنه بناءً على توجيه سعادة رئيس الأوقاف الجعفرية تم تخصيص ميزانية فورية وتمت أعمال إعادة تأهيل بالمأتم وباشر المقاول العمل في الموقع بشكل فوري، وسيتم الاستكمال في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلال ميزانية الإدارة.

وأعرب مدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس السيد محمد جعفر الحسيني عن تقديره لسرعة استجابة الدفاع المدني بوزارة الداخلية لإخماد الحريق والحيلولة دون انتشاره للمباني المجاورة للمأتم.

من جانبها ثمنت إدارة مأتم البدع سرعة تواصل إدارة الأوقاف الجعفرية وزيارة مدير إدارة الأوقاف الجعفرية مع مسؤولي الإدارة للوقوف على الحادث الذي تعرض اليه المأتم، مثمنين توجيهات رئيس الأوقاف الجعفرية لإعادة تأهيل المأتم فوراً.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – بالصور.. مدير إدارة الأوقاف الجعفرية يزور مأتم البدع في المنامة ويعلن تكفل الإدارة بإعادة تأهيل المآتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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