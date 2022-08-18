الهيئة العامة للأوقاف تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة تخصصات

︎ . المناطق_الرياض أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: مدير – التحول الرقمي: المؤهلات والخبرات: المؤهل التعليمي : الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه. الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى :7+ اجمالي الخبرة في نفس المجال. مزايا تقدمها الهيئة: – تأمين صحي يغطي آباء الموظفين – بدل تعليم الأطفال – برامج تدريبية وخطة نمو مهني. أخصائي أول – تطوير التطبيقات المؤسسية: المؤهلات والخبرات: المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه. الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 4+ اجمالي الخبرة في نفس المجال. طريقة التقديم : أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أغسطس 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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