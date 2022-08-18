شركة سعودية تنجح في حلول العزل الحراري بمجال الصناعات البترولية

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قال منهد العطيشان، مؤسس شركو أوسكو، إن الشركة مر على تأسيسها نحو 40 عام، وتقدم خدمات في مجال الطاقة لها العديد من العملاء أبرزها “أرامكو” وتقدم الشركة الخدمة في الصيانة بالإضافة إلى العزل الحراري بمجال الصناعات البترولية.
وأضاف العطيشان خلال لقاء على قناة الأخبارية، أن الشركة تعد بأيدي سعودية 100% وتقدم جميع الخدمات على أعلى جودة لعملائها.
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Source almnatiq
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