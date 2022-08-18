فيديو يرصد الأمطار على منطقة المدينة المنورة .. وهذا معدل هطولها خلال الـ20 يوماً الماضية

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شهدت منطقة المدينة المنورة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الـ20 يوما الماضية، حيث بلغت كميات الأمطار نحو 729 ملم، وهي نسبة قياسية في مثل هذا التوقيت من العام.

ورصدت عدسة “أخبار 24” الأمطار التي هطلت خلال الأسبوع الماضي، والتي شكلت مشاهد مبهرة، جذبت سكان المنطقة للتنزه والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية.

وتفاوتت معدلات هطول الأمطار بين محافظات وقرى المنطقة، حيث تصدرت قرية الفقرة المعدلات بنحو 79.6 ملم، تلتها محافظة العلا بنحو 49.8 ملم، ثم قرية الثمد في محافظة خيبر بنحو 49.4 ملم.

وتذيل عدد من المحافظات القائمة، ومنها محافظة خيبر بنحو 8 ملم، وينبع البحر بنحو 4 ملم، ومهد الذهب بنحو 2.8 ملم، فيما بلغ المعدل في المدينة المنورة نحو 4.2 ملم.





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Source akhbaar24

