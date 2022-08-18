︎
.
تأكد غياب لاعب منتخب المكسيك خيسوس كورونا عن كأس العالم قطر 2022 بعدما أعلن نادي إشبيلية إصابته وغيابه لمدة تتراوح من أربعة إلى خمسة أشهر.
ويعاني خيسوس كورونا من كسر وتمزّق في أربطة الكاحل الأيسر خلال التدريبات.
ونُقل لاعب إشبيلية إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف ليتبيّن بعدها أنه سيحتاج للخضوع لعملية جراحية ستبعده عن المونديال المقبل وعن الملاعب لأشهر طويلة.
وتأهل المنتخب الوطني السعودي إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، ويأتي في المجموعة الثالثة في البطولة إلى جانب منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر منافس الأخضر.. منتخب المكسيك يتلقى ضربة قوية قبل مونديال 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.