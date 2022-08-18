منافس الأخضر.. منتخب المكسيك يتلقى ضربة قوية قبل مونديال 2022

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تأكد غياب لاعب منتخب المكسيك خيسوس كورونا عن كأس العالم قطر 2022 بعدما أعلن نادي إشبيلية إصابته وغيابه لمدة تتراوح من أربعة إلى خمسة أشهر.

ويعاني خيسوس كورونا من كسر وتمزّق في أربطة الكاحل الأيسر خلال التدريبات.

ونُقل لاعب إشبيلية إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف ليتبيّن بعدها أنه سيحتاج للخضوع لعملية جراحية ستبعده عن المونديال المقبل وعن الملاعب لأشهر طويلة.

وتأهل المنتخب الوطني السعودي إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، ويأتي في المجموعة الثالثة في البطولة إلى جانب منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.



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Source akhbaar24

