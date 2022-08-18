الحرس الملكي يحتفل بتخريج عدد من الدورات التدريبية في الرياض والغربية (صور)

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رعى رئيس هيئة العمليات بالحرس الملكي اللواء الركن محمد العمري تخريج عدد من الدورات؛ تأسيسية ضباط، وأفراد أمن، وحماية الشخصيات، ودورة الفرد الأساسي، بمعهد الحرس الملكي بالرياض .

وهنأ قائد المعهد خلال الحفل الخريجين وأوصاهم بالحرص على نقل ما تعلموه من مهارات ومعارف وخبرات إلى وحداتهم، مؤكداً أهمية التدريب والأهداف الاستراتيجية للمعهد في المرحلة القادمة.

وقدم الطلبة الخريجون العرض العسكري، وعرْضاً للفصيل الصامت، وفرضيات وتطبيقات في أمن وحماية الشخصيات، ومكافحة الإرهاب، وعرْض لمهارات الدفاع عن النفس، ثم أدوا القسم وكُرِّم الأوائل من الدورات ومنسوبو المعهد.

وشكر اللواء الركن محمد العمري منسوبي المعهد من ضباط وأفراد ومدربين؛ على ما بذلوه من جهد واحترافية، ثم هنأ الخريجين وأوصاهم بالعمل الجاد، وأن ينعكس ما تعلموه على الجانب العملي والتطبيقي.

من جهة أخرى، رعى قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية اللواء الركن سليمان الهذيلي تخريج دورات مماثلة في مركز تدريب الحرس الملكي بالمنطقة، بحضور قادة وضباط ومنسوبي الحرس الملكي.

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Source akhbaar24

