“قولف السعودية” تطلق مبادرة نادي السيدات في إسبانيا

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أطلقت قولف السعودية مبادرة “نادي السيدات أولاً”؛ وذلك على هامش فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق التي تقام في سوتوغراندي الإسبانية وتستمر حتى بعد غد السبت.

وتمنح من خلال هذه المبادرة أكثر من 100 سيدة لتجربة رحلة تدريبية تؤهلهن للمشاركة بجوار اللاعبات المحترفات في منافسات البطولة ذاتها العام المقبل 2023.

وحظيت المبادرة بإشادات محلية ودولية كبيرة، حيث أسهمت تجربتها الأولى في المملكة في منح أكثر من ألف سيدة سعودية فرصة خوض رحلة تدريبية مجانية، وممارسة هذه الرياضة تحت إشراف محترفي ومحترفات اللعبة، وعبر برامج تدريبية مكثفة ومخصصة للمبتدئات.

وتقام المبادرة تحت إشراف فريق من مدربي قولف السعودية ونادي لاراسيرفا؛ وذلك لتدريب الحاضرات على أساسيات اللعبة قبل التحاق الراغبات ببرنامج تدريبي متكامل ومخصص يقودهن إلى الجاهزية بحلول الصيف المقبل.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للقولف الرئيس التنفيذي لقولف السعودية ماجد السرور، أن المبادرة تهدف لمنح أكبر عدد من السيدات فرصة تعلم وممارسة القولف كرياضة قادرة على تطوير جوانب حياتية متعددة.

وأشار إلى أن سلسلة بطولات أرامكو للفرق تمثل فرصة مميزة لتوظيف هذه المبادرات على نطاق عالمي.

وتشهد فعاليات الجولة الثالثة مشاركة عدد من أبرز المصنفات من بينهن سفيرات قولف السعودية حاملة اللقب الأمريكية أليسون لي، ومواطنتها ليندسي ويفر رايت، والسويدية آنا نوردكفيست، والإسبانية كارلوتا سيغاندا، والإنجليزية برونت لو.

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Source akhbaar24

