لاعب أخضر الكاراتيه فرج الناشري يُنهي مشاركته بألعاب التضامن الإسلامي رابعًا

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أنهى لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه فرج الناشري، مشاركته في منافسات كومتيه (وزن – 84 كجم) بعد الخسارة أمام نظيره المغربي نبيل الشعبي في نزال تحديد المركز الثالث ضمن دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة.

وتأهل لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه فرج الناشري إلى نزال تحديد المركز الثالث في منافسات كومتيه وزن – 84 كجم بعد فوزه في وقت سابق من اليوم (الخميس) على نظيره الباكستاني علي عمران بنتيجة 2 – 0 ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

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Source akhbaar24

