رئيس جمهورية أوزبكستان ورئيس البنك الإسلامي للتنمية يبحثان تعزيز التعاون بين الجانبين

︎

.

المناطق_واس

التقى فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان ، في جدة اليوم , بمعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر .

وأكد فخامته أن حكومته نفذت إصلاحات شاملة بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ، وتعزيز التعاون الإقليمي ، وتحسين القطاع الزراعي ، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال للوصول الى هدف تحقيق الكرامة لكل الناس بحلول 2026.

من جهته ثمن معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ، العلاقة المثمرة بين الجانبين ودعم أوزبكستان المستمر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، عادآ المحفظة الحالية للبنك التي تشمل قطاعات تتماشى مع أولويات واحتياجات التنمية في أوزبكستان ، مشيرا إلى أن البنك يدعم التنمية الريفية والحصول على مساكن ريفية ميسورة التكلفة ، وقطاع الزراعة ، وإعادة بناء مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي ، وقطاعات الصحة والتعليم والنقل ، وقطاع الطاقة ، مؤكدا حرص مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز التعاون بين البنك وحكومة أوزبكستان.

واستعرض الطرفان وجهات النظر حول استراتيجية التنمية الوطنية لأوزبكستان (2026) ، والاتفاق على ضرورة مواءمة استراتيجية البنك القطرية مع الوثيقة الوطنية ، وهي المهمة التي سيتم العمل عليها باعتبارها أولوية ، وفقا لرئيس البنك الإسلامي للتنمية.

كما أكد الجانبان على الحاجة إلى تسهيل انضمام المزيد من الممولين المشتركين للمشاركة في تمويل المشاريع الأكبر من خلال آليات مختلفة مثل مجموعة التنسيق العربية ، كما أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية التزام مجموعة البنك بدعم مساعي التنمية في أوزبكستان على النحو المبين في استراتيجية التنمية الوطنية للبلاد (2026) ، من خلال التعاون والتمويل المشترك للمشاريع مع مجموعة التنسيق العربية ، وغيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعبئة الموارد من خلال استخدام نماذج تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتضمنت المناقشات عددًا من موضوعات التنمية الإقليمية ، بما في ذلك دور الصندوق الإستئماني الإنساني لأفغانستان ، الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية لدعم سكان أفغانستان في هذا الوقت العصيب.

وشهد الاجتماع توقيع خطاب نوايا بين الجانبين ، وقعه رئيس البنك الإسلامي للتنمية ، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي جمشيد خوجاييف ، بهدف توفير إطار عمل لتسهيل التعاون بين الطرفين ، وتعزيز المعالجة السريعة والموافقة على المشاريع والعمليات التي تشكل جزءًا من برنامج عمل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لأوزبكستان في عام 2022.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

