شكرا لقرائتكم خبر عن بديل عبدالرازق حمدالله.. رسالة تفضح صفقة اتحاد جدة الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، من إتمام صفقة قوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط اتحاد جدة بالتوقيع مع صالح العمري مهاجم فريق أبها السابق، من أجل تدعيم خط هجومه في ظل إيقاف عبدالرازق حمدالله لاعب الفريق، على خلفية قضيته مع النصر فريقه السابق.



رسالة العمري تؤكد اقترابه من اتحاد جدة

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يجيب فيه العمري على أحد الجماهير، عندما قال له "يقولون أنك ستنضم إلى الاتحاد"، ليرد العمري "بإذن الله، الله يكتب ما فيه الخير".

وطالب صاحب المقطع المصور من العمري بضرورة الرد بعدما قال له "نريدها رسمي"، ليرد العمري في النهاية بقوله "إن شاء الله".



اتحاد جدة يقترب من العمري لتعويض إيقاف حمدالله



ويسعى اتحاد جدة إلى تدعيم فريقه في الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصا على الصعيد الهجومي، لتعويض غياب المهاجم عبد الرزاق حمد الله، الموقوف من لجنة الاحتراف لمدة 4 أشهر، فضلًا عن منع النادي من التسجيل في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولعب العمري من قبل لصالح فريق أهلي جدة والاتفاق والوحدة وأخيرًا أبها منذ عام 2020 وانتهى عقده في شهر يوينو الماضي.

من جانبها تترقب الإدارة الاتحادية خلال الساعات المقبلة، قرار لجنة الكفاءة المالية بمنح النادي شهادة الكفاءة المالية، بعد أن أنهت التزاماتها المالية المستحقة حتى 31 مارس الماضي، وكان آخرها إغلاق قضية اللاعب أليكسندر بيزيتش والمهاجم بيرجوفيتش، ودفع مستحقاتهم السابقة.